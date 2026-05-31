De Bruyne vs Conte, Auriemma: “Altro che critiche, è andato via per lo spogliatoio!”
Auriemma interpreta l'addio di Conte: decisivo il clima dello spogliatoio.
Dalle dichiarazioni di De Bruyne sul suo anno vissuto con Antonio Conte si evince un rapporto non idilliaco tra il fuoriclasse belga e il tecnico salentino. Il giornalista Raffaele Auriemma trae spunto per tornare sull'addio al Napoli di Conte con un post sui propri account social: "Sì ma Conte se n’è andato perché non è riuscito a compattare l’ambiente e per il veleno di qualche “fallito”…
Giustificazioni puerili, ridicole. La verità sulla sua fuga è un’altra: quest’anno per lui sarebbe stato un inferno. E le parole di De Bruyne sono un affresco di ciò che avrebbe trovato nello spogliatoio del Napoli".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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