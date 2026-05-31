Lavezzi: "Certe cose non si spiegano, si sentono. Napoli sempre nel cuore"

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Lavezzi torna al Maradona, emoziona i tifosi e ringrazia Napoli.

La scorsa settimana, grazie alla partita benefica disputata al Maradona con in campo i Napoli Legends, Ezequiel Lavezzi è tornato a calcare il terreno del Maradona. Il Pocho ha voluto ringraziare tutti i tifosi azzurri con un post sul proprio account Instagram: "Di nuovo qui. Di nuovo a casa. Orgoglioso di aver dato il mio contributo per una causa che merita tutto, sostenere i ragazzi del carcere minorile di Nisida e la Fondazione Santobono Pausilipon.

Perché il calcio è bello, ma quando lo usi per qualcosa che conta davvero, diventa qualcosa di più grande. Ritrovare questi fratelli, scendere di nuovo in campo, sentire il calore di 50.000 persone nella Notte dei Leoni…certe cose non si spiegano. Si sentono. Napoli, ti porterò sempre nel cuore. Grazie di tutto".