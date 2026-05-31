Infortunio Gilmour, McTominay si dice distrutto: "Il calcio è crudele, non te lo meritavi"

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Billy Gilmour ha alzato bandiera bianca (infortunio al ginocchio), così la Scozia ha dovuto ripescare un sostituto per disputare i Mondiali

Billy Gilmour ha alzato bandiera bianca (infortunio al ginocchio), così la Scozia ha dovuto ripescare un sostituto per disputare i Mondiali negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Si tratta di Tyler Fletcher, classe 2007 del Manchester United, che ha fatto il suo debutto internazionale subentrando all'intervallo nell'amichevole vinta sabato per 4-1 contro Curaçao all'Hampden Park. Tocca al figlio dell'ex capitano della Scozia Darren.

Le parole del CT della Scozia

Dopo l'infortunio di Gilmour, il ct Clarke aveva menzionato - tra gli altri - anche Lennon Miller dell'Udinese come possibile alternativa tra le riserve. "Sono devastato per Billy, perché è stato un elemento fondamentale della nostra campagna di qualificazione ai Mondiali. Il tempismo di questo infortunio è davvero crudele e siamo tutti vicini a lui. Sa perfettamente cosa pensiamo di lui sia come calciatore che come persona e, anche se nessuna parola potrà consolarlo, sono certo che Billy avrà davanti a sé molti altri grandi tornei in futuro".

Il messaggio di McTominay

Il suo compagno di squadra al Napoli e connazionale, Scott McTominay, ha scritto su Instagram: "Sono assolutamente distrutto per te, fratello. Il calcio è un gioco crudele e non ti meritavi questo, a testa alta. I giocatori, lo staff e tutto il Paese ti vogliono bene".