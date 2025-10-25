Alvino: "Asfaltata l'Inter! Vittoria contiana: rifate i titoli Cassandre anti Napoli!"

Il giornalista Carlo Alvino, con un post sul suo profilo Instagram, ha commentato la vittoria del Napoli per 3-1 contro l'Inter: "Rifate i titoli! Riscrivete i pezzi! Cassandre antinapoli. Il Napoli risponde sul campo a chi ne aveva celebrato il funerale. La squadra più in forma d’Italia è stata battuta senza se e senza ma. Asfaltata da un Napoli che nel secondo tempo è sembrato. Inarrestabile. Così vi vogliamo! Così ci fate godere!

Così si risponde e si rialza la testa dopo la rovinosa caduta di martedì. Una vittoria “contiana” come piace a noi, come piace alla gente. Ritrovata quell’alchimia di gruppo smarrita le scorse settimane. Il gruppo c’è. Ha trascinato il Maradona. Monumentale Anguissa. Continueremo a divertirci e a dare fastidio. Riprendiamo il cammino! P.S. I provocatori, bestemmiatori e spergiuri sono il male del calcio… vero Lautaro?".