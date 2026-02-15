Alvino contro Cronache di spogliatoio: “Paragonare Bastoni a Vergara é pessima informazione!”

Nell'editoriale di Emanuele Corazzi pubblicato su Cronache di Spogliatoio viene paragonata la simulazione di Bastoni al rigore conquistato da Vergara (in quel caso il tocco c'era): "Chiediamo a Rocchi di uscire da un sistema pigro di protocollo che mette fintamente al riparo da critiche. Altrimenti perderemo tempo e passione. E vedremo gesti come quello di Bastoni e Vergara. Diseducazione calcistica".

Carlo Alvino, giornalista di Radio Crc, si scaglia contro Corazzi e Cronache di Spogliatoio su Instagram: "Questa è “DISEDUCAZIONE INFORMATIVA “. Paragonare la vergognosa simulazione di #Bastoni al fallo subito da #Vergara è fare solo cattiva informazione! Anzi pessima!".