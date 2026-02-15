Alvino contro Cronache di spogliatoio: “Paragonare Bastoni a Vergara é pessima informazione!”

Oggi alle 13:00Dai social
di Pierpaolo Matrone

Nell'editoriale di Emanuele Corazzi pubblicato su Cronache di Spogliatoio viene paragonata la simulazione di Bastoni al rigore conquistato da Vergara (in quel caso il tocco c'era): "Chiediamo a Rocchi di uscire da un sistema pigro di protocollo che mette fintamente al riparo da critiche. Altrimenti perderemo tempo e passione. E vedremo gesti come quello di Bastoni e Vergara. Diseducazione calcistica".

Carlo Alvino, giornalista di Radio Crc, si scaglia contro Corazzi e Cronache di Spogliatoio su Instagram: "Questa è “DISEDUCAZIONE INFORMATIVA “. Paragonare la vergognosa simulazione di #Bastoni al fallo subito da #Vergara è fare solo cattiva informazione! Anzi pessima!".