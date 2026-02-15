Errore Inter-Juve, Biasin: “So come ci si sente, Inter ha perso scudetto così”

Il Derby d'Italia di ieri, vinto ieri 3-2 dall'Inter contro la Juventus, è stato condizionato dagli errori dell'arbitraggio di La Penna. Fabrizio Biasin, giornalista di fede nerazzurra, commenta così sui propri account social: "Capisco perfettamente come ci si sente dopo un fatto di campo come quello di ieri: è frustrante e fa terribilmente arrabbiare. E lo capisco benissimo perché è costato uno scudetto all’Inter meno di un anno fa (e in quell’occasione, tra l’altro, il Var poteva pure intervenire)".