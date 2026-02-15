Errore Inter-Juve, Biasin: “So come ci si sente, Inter ha perso scudetto così”
Il Derby d'Italia di ieri, vinto ieri 3-2 dall'Inter contro la Juventus, è stato condizionato dagli errori dell'arbitraggio di La Penna. Fabrizio Biasin, giornalista di fede nerazzurra, commenta così sui propri account social: "Capisco perfettamente come ci si sente dopo un fatto di campo come quello di ieri: è frustrante e fa terribilmente arrabbiare. E lo capisco benissimo perché è costato uno scudetto all’Inter meno di un anno fa (e in quell’occasione, tra l’altro, il Var poteva pure intervenire)".
Capisco perfettamente come ci si sente dopo un fatto di campo come quello di ieri: è frustrante e fa terribilmente arrabbiare.— Fabrizio Biasin (@FBiasin) February 15, 2026
E lo capisco benissimo perché è costato uno scudetto all’Inter meno di un anno fa (e in quell’occasione, tra l’altro, il Var poteva pure intervenire). pic.twitter.com/IgWnsffPyt
