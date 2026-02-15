Serie A, domani assemblea di Lega, Schira: "Parecchi club sul piede di guerra"
Clima pesate e avvelenato in Serie A dopo i tantissimi errori arbitrali in stagione. L'ultimo di ieri sera, il rosso per doppio giallo a Kalulu provocato dalla simulazione di Bastoni in Inter-Juventus è la miccia che ha acceso una vera bomba, che potrebbe esplodere domani alla riunione della Lega Serie A.
Ne parla il giornalista Nicolò Schira sul proprio account X: "Domattina Assemblea della Lega Serie A: si preannuncia un clima rovente con parecchi club sul piede di guerra per le questioni arbitrali…".
Domattina Assemblea della Lega #SerieA: si preannuncia un clima rovente con parecchi club sul piede di guerra per le questioni arbitrali…— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 15, 2026
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
