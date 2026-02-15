Non c'è neanche il primo giallo di Kalulu, Ravezzani: "Sembra simulazione di Barella"
Il difensore della Juventus Pierre Kalulu. protagonista dell'espulsione contestata durante il derby d'Italia contro l'Inter, ha ripubblicato nelle sua storie Instagram una clip di circa 40 secondi con le due ammonizioni ricevute dall'arbitro La Penna, la prima per uno scontro a centrocampo con Barella e poi per l'episodio che tanto fa discutere per la simulazione di Bastoni. Anche il primo giallo dato al francese, sembra essere provocato da una simulazione dell'avversario.
Fabrizio Ravezzani, direttore di Tele Lombardia, commenta così sul proprio account X: "In effetti da questa prospettiva anche la prima ammonizione di Kalulu sembra una simulazione di Barella. Forse altre immagini potrebbero dimostrare il contrario, ma vista così anche lui fa un gesto gravemente antisportivo".
In effetti da questa prospettiva anche la prima ammonizione di Kalulu sembra una simulazione di Barella. Forse altre immagini potrebbero dimostrare il contrario, ma vista così anche lui fa un gesto gravemente antisportivo. https://t.co/gf3r6x6w6x— Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) February 15, 2026
