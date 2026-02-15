Capuano: “Bastoni si deve vergognare, sleale ed incompatibile con la Nazionale”

vedi letture

Giovanni Capuano commenta le parole di Gianluca Rocchi all'indomani del disastro arbitrale di La Penna in Inter-Juventus, scagliandosi contro Bastoni: "Il designatore Rocchi fa quello che la totalità dei suoi predecessori non ha mai fatto: ci mette la faccia. E dice una cosa normale, il dispiacere per un errore grave, insieme a un’altra che sta passando troppo sotto silenzio.

Chi si deve vergognare di quanto accaduto non è l’arbitro (errare è umano) ma Bastoni che si è comportato in maniera così sleale da rendersi incompatibile con la maglia azzurra", scrive il giornalista di Radio 24 tramite il proprio account X.