Pistocchi: "Che nostalgia di Maradona! Ha subito entrate criminali e non ha mai simulato"

Oggi alle 16:00Dai social
di Antonio Noto

Maurizio Pistocchi, giornalista, torna sulla simulazione di Bastoni che ha indotto all'errore l'arbitro La Penna provocando l'espulsione di Kalulu in Inter-Juventus, contrapponendo il comportamento sleale del difensore nerazzurro alla sportività e alla lealtà di Diego Armando Maradona.

"Nostalgia di Maradona , picchiato, trattenuto, che ha subito entrate criminali, e violenze fisiche. E non ha mai simulato, perché la pelota no se mancha. D10SForever".