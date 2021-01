Alvino fa chiarezza: "Il Napoli smentisce la multa, ma non significa averlo perdonato"

Dopo la notizia diffusa di Sky Sport durante Cagliari-Napoli, in merito alla vicenda Osimhen, il giornalista Carlo Alvino fa chiarezze su Twitter: "Un po’ di chiarezza su Osimhen: il Napoli smentisce in diretta la multa al giocatore dopo aver ascoltato in cronaca Sky un passaggio inesatto (giocatore già multato). Ciò però non significa averlo “perdonato”. Al momento al club interessa solo la salute di Osimhen".