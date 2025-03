Alvino sul messaggio di Oriali a Lukaku: "Vale per tutti!"

vedi letture

"Lele Oriali a Lukaku: “Devi star tranquillo. Abbiamo dato la dimostrazione che siamo lì”. Questo messaggio non vale solo per Lukaku ma anche per tutti noi tifosi del Napoli": così sui social Carlo Alvino. Il giornalista riporta una frase di Oriali - dopo la gara con l'Inter - rivolta all'attaccante belga ma in realtà, da come si apprende, a tutto l'ambiente azzurro, un vero e proprio monito per il futuro, un messaggio di fiducia nel momento clou della stagione con lo scudetto e la sua lotta ancora apertissima e altre 11 giornate da qui al termine.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).