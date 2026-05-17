Azzi premia il Napoli: "Stagione da 7,5! Evitato naufragio e centrato obiettivo"
Il Napoli di Antonio Conte centra l'obiettivo stagionale: qualificazione alla prossima Champions League con un turno d'anticipo, battendo 3-0 il già retrocesso Pisa. Marco Azzi, giornalista di Repubblica, commenta la stagione del Napoli attraverso il proprio account X:
"Stagione da 7.5, in emergenza totale. Il Napoli ha evitato il naufragio e centrato l'obiettivo del club, vincendo un trofeo. Gli infortuni colpa della preparazione? Non c'è controprova. I fatti: scudetto e secondo posto in 2 anni. In Champions si poteva passare il girone, non di più".
Stagione da 7.5, in emergenza totale. Il #Napoli ha evitato il naufragio e centrato l'obiettivo del club, vincendo un trofeo. Gli infortuni colpa della preparazione? Non c'è controprova. I fatti: scudetto e secondo posto in 2 anni. In #UCl si poteva passare il girone, non di più pic.twitter.com/oRioQVAuJo— Marco Azzi (@marcoazzi66) May 17, 2026
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