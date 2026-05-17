Varriale: "Se Conte lascerà, il problema sarà del suo successore. Rischio ridimensionamento"
Il Napoli batte 3-0 il Pisa fuori casa e centra l’obiettivo della qualificazione in Champions League. Il giornalista Enrico Varriale ha parlato del futuro di Antonio Conte attraverso il suo account X: “Se Conte, come pare probabile, lascerà il Napoli, lo farà ancora da vincente.
Il problema sarà del suo successore chiamato a fare i risultati che Antonio ha raggiunto e pure di ADL per il rischio di ridimensionamento nell'anno del centenario. E poi degli avvelenatori dei pozzi...".
Se #Conte,come pare probabile, lascerà @sscnapoli, lo farà ancora da vincente. Il problema sarà del suo successore chiamato a fare i risultati che Antonio ha raggiunto e pure di ADL per il rischio di ridimensionamento nell'anno del centenario.E poi degli avvelenatori dei pozzi... pic.twitter.com/GkT9qSDoMw— enrico varriale (@realvarriale) May 17, 2026
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Udinese
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro