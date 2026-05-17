Varriale: "Se Conte lascerà, il problema sarà del suo successore. Rischio ridimensionamento"

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“Se Conte, come pare probabile, lascerà il Napoli, lo farà ancora da vincente".

Il Napoli batte 3-0 il Pisa fuori casa e centra l’obiettivo della qualificazione in Champions League. Il giornalista Enrico Varriale ha parlato del futuro di Antonio Conte attraverso il suo account X: “Se Conte, come pare probabile, lascerà il Napoli, lo farà ancora da vincente.

Il problema sarà del suo successore chiamato a fare i risultati che Antonio ha raggiunto e pure di ADL per il rischio di ridimensionamento nell'anno del centenario. E poi degli avvelenatori dei pozzi...".