Bargiggia: "ADL ha già preso 4 porte in faccia, non ci sta capendo niente!

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, tramite Twitter ha risposto a un utente che l'ha attaccato per le notizie discordanti sul prossimo allenatore del Napoli, dicendogli che ci sta capendo ben poco. Di seguito la replica del collega: "Pensa invece quanto ci sta capendo De Laurentiis ad oggi! Solo un cretino può pensare che invece si stia divertendo a non trovare un allenatore che lo convince o ad aver beccato 4 porte in faccia! Nessuno vuole andare al Napoli? Qualcuno che non ha nulla da perdere perché già perdente, ci andrà".