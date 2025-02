Bargiggia: "Tre pari di fila con uno squadrone e senza coppe! E tutti come gattini dietro Conte"

Il Napoli non va oltre il pari all'Olimpico contro la Lazio, finisce 2-2 con la squadra di Conte riagganciata nel finale al minuto 86. Gli azzurri sono ora a +2 sull'Inter che domani affronterà in trasferta la Juventus: gli uomini di Inzaghi possono tentare il sorpasso e portarsi in testa in caso di vittoria.

A commentare il match è stato il giornalista Paolo Bargiggia, che sul suo profilo X scrive: "Tre pareggi consecutivi da situazioni di vantaggio per il Napoli senza coppe e con uno squadrone da scudetto. E tutti a miagolare come gattini dietro a Conte che avrebbe dovuto allenare qualsiasi squadra del mondo per vincere. Contate fino a 100 prima di genuflettervi!".