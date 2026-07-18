Napoli-Arezzo, il 22 luglio il primo test a Dimaro: l'annuncio di Di Lorenzo, Vergara e Alisson
Si avvicina il primo test stagionale per il Napoli nell’anno del Centenario della SSC Napoli, che durante i ritiri precampionato di Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro disputerà cinque amichevoli in preparazione alla stagione 2026/27. Tutti gli incontri degli azzurri saranno trasmessi in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Primafila e OneFootball, con un costo di 9,99 euro per ogni singola partita.
Napoli-Arezzo, appuntamento il 22 luglio a Dimaro
La prima gara del programma vedrà il Napoli affrontare l’Arezzo mercoledì 22 luglio, con calcio d’inizio fissato alle ore 18. In vista dell’appuntamento sul campo di Carciato, la società azzurra ha pubblicato sui propri canali social una nuova promo dedicata all’amichevole e alla copertura televisiva dell’incontro. A ricordare l'amichevole sui canali social del club azzurro sono stati il capitano Giovanni Di Lorenzo, Antonio Vergara e Alisson Santos.
Napoli - Arezzo è alle porte!— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 18, 2026
Mercoledì 22 luglio, alle 18:00, guarda il primo match del Napoli di Mister Allegri in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Primafila e OneFootball 👀
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