Auriemma si sbilancia: "Il Napoli di Allegri non sarà divertente, ma lotterà per lo scudetto!"

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Auriemma sul Napoli di Allegri: rosa da scudetto, ma dubbi sullo spettacolo offerto.

Con l'inizio ufficiale della nuova stagione e i primi test atletici svolti a Castel Volturno, cresce l'attesa per vedere all'opera il Napoli di Massimiliano Allegri. Tra i commenti arrivati nelle prime ore del raduno c'è anche quello del giornalista Raffaele Auriemma, che ha espresso il proprio punto di vista sulle prospettive della squadra azzurra in vista del prossimo campionato attraversi i propri social.

"La squadra è abbastanza competitiva per puntare allo scudetto"

"Buon lavoro ad Allegri, che oggi ha dato il via alla stagione del Napoli con i test ai primi undici calciatori. Non mi sento di garantire ai tifosi che sarà un Napoli divertente, ma di sicuro la squadra è abbastanza competitiva da potermi sbilanciare dicendo che lotterà per vincere lo scudetto."