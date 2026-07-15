Foto Allegri scopre Napoli: cena a Marechiaro prima del raduno

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Allegri inizia a conoscere Napoli: cena a Marechiaro prima del ritiro di Dimaro.

Dopo la presentazione ufficiale al Teatro San Carlo, Massimiliano Allegri è pronto a immergersi completamente nella sua nuova avventura alla guida del Napoli. Prima del raduno di Castel Volturno e della partenza per il ritiro di Dimaro, il tecnico toscano ha iniziato a prendere confidenza con la città, vivendo uno dei suoi primi momenti da allenatore azzurro lontano dai riflettori. Nelle scorse ore Allegri ha infatti scelto di cenare nello storico ristorante Cicciotto a Marechiaro, che lo ha accolto con un messaggio di benvenuto pubblicato sui propri canali ufficiali.

Marechiaro come primo assaggio di Partenope

Quella a Marechiaro rappresenta una delle prime tappe simboliche del percorso di Allegri a Napoli, una città che nei prossimi mesi sarà chiamato a guidare anche sul campo. Antonio Conte, suo predecessore, aveva sviluppato un forte legame con la tradizione gastronomica partenopea e il nuovo allenatore sembra già intenzionato a seguire la stessa strada almeno fuori dal rettangolo verde.