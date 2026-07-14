Foto Il Teatro San Carlo ringrazia ADL: "Felici di aver ospitato presentazione di Allegri"

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Il Teatro San Carlo di Napoli ha celebrato la presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli, ringraziando Aurelio De Laurentiis

"Siamo felici di aver ospitato la presentazione del nuovo allenatore del Napoli, Max Allegri". Con queste parole il Teatro San Carlo di Napoli ha celebrato sui propri canali social l’evento che ha visto protagonista Massimiliano Allegri, presentato ufficialmente come nuovo tecnico del club azzurro nella storica struttura partenopea.

Teatro San Carlo, il ringraziamento a De Laurentiis per la scelta della location

Nel messaggio pubblicato sui social è arrivato anche il ringraziamento al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per aver scelto il teatro napoletano come sede di un momento così importante: "Un sentito ringraziamento al presidente Aurelio De Laurentiis per aver fortemente voluto che questo importante momento si svolgesse al Teatro di San Carlo, riconoscendone il valore simbolico e il ruolo che il Massimo napoletano rappresenta nella storia, nella cultura e nell’identità di Napoli. Una scelta che conferma il San Carlo quale palcoscenico naturale dei momenti che segnano la vita della città".