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Maggio incoraggia Decibel Bellini: "La vita va avanti sempre a testa alta"

Maggio incoraggia Decibel Bellini: "La vita va avanti sempre a testa alta"TuttoNapoli.net
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 13:15Dai social
di Daniele Rodia

A seguito della notizia dell'interruzione del rapporto di Decibel Bellini, l'ex terzino del Napoli Christian Maggio è intervenuto sul proprio profilo Instagram con una storia difendendo lo storico speaker del Maradona.

Ecco le sue parole: