Scomparsa Bagnoli, il messaggio di cordoglio della SSC Napoli
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Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Osvaldo Bagnoli
Anche il Napoli ha voluto rendere omaggio a Osvaldo Bagnoli, scomparso all'età di 91 anni. Attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali ufficiali, il club azzurro ha espresso il proprio cordoglio per la perdita di uno degli allenatori più importanti della storia del calcio italiano.
Nel comunicato diffuso su X, la società ha scritto: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, ex calciatore e allenatore, che ha scritto pagine memorabili del calcio italiano conducendo l'Hellas Verona a uno storico scudetto nella stagione 1984/1985".
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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