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Napoli sbarca a Hollywood: Salvatore Esposito regala la maglia azzurra a due star

Napoli sbarca a Hollywood: Salvatore Esposito regala la maglia azzurra a due star
Oggi alle 17:40Dai social
di Pierpaolo Matrone
L'attore napoletano Salvatore Esposito ha omaggiato le due star al termine delle riprese del film Netflix "Positano".

La passione per il Napoli arriva anche a Hollywood. Salvatore Esposito ha voluto salutare Zoe Saldana e Matthew McConaughey con un regalo speciale al termine delle riprese di "Positano", il nuovo film prodotto da Netflix: una maglia del club azzurro, simbolo della sua città e delle sue radici.

Il messaggio dell'attore Salvatore Esposito

A condividere il momento è stato lo stesso Esposito sui social, accompagnando le immagini con un messaggio di ringraziamento: "Un onore aver fatto parte di questo viaggio". Un gesto che ha unito il mondo del cinema internazionale a quello del Napoli, sempre più protagonista anche fuori dai confini italiani grazie alla crescente popolarità del club.