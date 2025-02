Capuano ammette: "Mkhitaryan meritava il giallo. Inter ha giocato male fino al 60esimo"

L'Inter fatica e non poco, ma nel finale passa contro il Genoa grazie a un gol di Lautaro Martinez; intanto il diffidato Mkhitaryan viene graziato da un'ammonizione netta. Così il giornalista Giovanni Capuano commenta l'accaduto sui social: "L'Inter esce con la vittoria da una partita durissima, giocata male per un'ora e legittimata nel finale. Prestazione enorme di Lautaro Martinez che si è caricato la squadra sulle spalle. Indenni i diffidati in vista di Napoli-Inter: Mkhitaryan meritava il giallo a inizio ripresa".

