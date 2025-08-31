Foto Capuano polemizza postando il frame del fallo di De Bruyne: "A futura memoria"

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, ha pubblicato il fermo immagine del fallo commesso ieri in apertura di secondo tempo di Napoli-Cagliari da Kevin De Bruyne. Un fallo che gli è costato il giallo, ma che per qualcuno sui social sarebbe stato da rosso. Non per Capuano:

"Il fermo immagine non è il modo migliore di giudicare, ma il mancato rosso a De Bruyne nasce dal fatto che il contatto avviene con poca intensità (velocità) ed quasi una strisciata. Dunque, per me corretto ammonire e non espellere. A futura memoria".