Capuano polemizza postando il frame del fallo di De Bruyne: "A futura memoria"
Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, ha pubblicato il fermo immagine del fallo commesso ieri in apertura di secondo tempo di Napoli-Cagliari da Kevin De Bruyne. Un fallo che gli è costato il giallo, ma che per qualcuno sui social sarebbe stato da rosso. Non per Capuano:
"Il fermo immagine non è il modo migliore di giudicare, ma il mancato rosso a De Bruyne nasce dal fatto che il contatto avviene con poca intensità (velocità) ed quasi una strisciata. Dunque, per me corretto ammonire e non espellere. A futura memoria".
Il fermo immagine non è il modo migliore di giudicare, ma il mancato rosso a #DeBruyne nasce dal fatto che il contatto avviene con poca intensità (velocità) ed quasi una strisciata.— Giovanni Capuano (@capuanogio) August 31, 2025
Dunque, per me corretto ammonire e non espellere.
A futura memoria. pic.twitter.com/wxnYLaafSh
