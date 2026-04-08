Giuliani: "Partita assai brutta, ma è bellissimo poter sperare nello scudetto"

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Il direttore del quotidiano La Ragione su Napoli-Milan: "Partita sporchissima ma la qualità paga. Scudetto? Sperare è gratis"

Fulvio Giuliani, direttore del quotidiano La Ragione e tifosissimo del Napoli, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato la prestazione degli azzurri contro il Milan. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il Napoli vince una partita sporchissima e brutta assai, ma la qualità paga. Sempre. La Champions si avvicina, anche se la corsa scudetto sembra una chimera, ma sperare è gratis ed è… bellissimo!".

Napoli-Milan 1-0, Politano decide il big match: azzurri secondi a -7 dall'Inter

Il Napoli supera il Milan e si prende il secondo posto in classifica. Allo Stadio Diego Armando Maradona, nella serata di Pasquetta, gli azzurri si impongono per 1-0 grazie a Matteo Politano, entrato dalla panchina al 74' e decisivo al 79' con un tiro al volo preciso su assist di Olivera, su un'azione avviata da Alisson Santos. Un primo tempo equilibrato e avaro di emozioni, poi nella ripresa Conte azzecca la mossa giusta e i tre punti restano a Napoli. In classifica, gli azzurri salgono a quota 65 punti, superando il Milan - fermo a 63 - e riducendo a sette lunghezze il distacco dall'Inter capolista, che nel weekend aveva travolto la Roma 5-2. La corsa scudetto non è ancora chiusa.