Foto Castel Volturno cambia look: niente scudetto e nuovo logo SSCNapoli

vedi letture

L'esterno del centro sportivo del Napoli cambia grafica.

Cambia look il Training Center di Castel Volturno in vista della nuova stagione. L'esterno del centro sportivo del Napoli cambia grafica: scompare lo scudetto, nuovo font per la scritta e nuovo logo SSCNapoli. Di seguito le immagini pubblicate su Instagram dal dottor Nicola Zazzaro, fisioterapista del Napoli.