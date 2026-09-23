Nuovo Centro sportivo a Qualiano, il sindaco: “ADL lo ha annunciato, attendo l’ufficialità”

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Il sindaco di Qualiano commenta l’annuncio sul nuovo centro sportivo del Napoli e attende l’ufficialità.

Il sindaco di Qualiano, Raffaele de Leonardis, attraverso il proprio account Facebook, è intervenuto sulla possibilità che il nuovo centro sportivo del Napoli possa sorgere nel territorio comunale. Il primo cittadino, pur sottolineando le potenziali ricadute positive per Qualiano, preferisce attendere una conferma definitiva: “Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentis, ha appena annunciato che a Qualiano sorgerà il nuovo centro sportivo: per la nostra città sarebbe una straordinaria occasione di popolarità, di crescita e di sviluppo ma attendo l’ufficialità prima di commentare”.

Il pensiero del sindaco per il giovane coinvolto in un incidente

Nel suo messaggio, il sindaco ha spiegato di non voler però dedicare ulteriori considerazioni alla notizia in questo momento, a causa delle condizioni di un giovane concittadino rimasto coinvolto in un incidente stradale: “Oggi, tra l’altro, non sono dell’umore giusto perché sono in pena per la salute del nostro giovanissimo concittadino che questa notte è stato coinvolto in un incidente stradale”. Il primo cittadino ha poi aggiunto: “Questa mattina sono stato da lui in ospedale per aggiornarmi sulle sue condizioni e per testimoniare ai suoi genitori l’affetto e la disponibilità di tutti noi. In questo momento la speranza e la preghiera sono tutte per lui”.