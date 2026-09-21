Mele: "Se non è Allegri a chiedere alla squadra di abbassarsi, c'è un problema profondo"

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Silver Mele analizza il netto arretramento del Napoli quando passa in vantaggio e si interroga sulla strategia scelta da Allegri

Il giornalista Silver Mele, attraverso un post sul suo profilo Facebook, ha analizzato il differente atteggiamento del Napoli quando si trova in vantaggio. Al centro della sua riflessione il calo della produzione offensiva e la variazione nell’altezza media degli eventi delle due squadre. Di seguito il suo post:

“18 metri: la distanza tra il Napoli che gioca e quello che difende. C’è un dato che fotografa meglio di qualsiasi opinione la contraddizione del Napoli. Quando la partita è in equilibrio, gli azzurri producono di più. Quando passano in vantaggio, invece, si abbassano, concedono campo, perdono pressione e produzione offensiva. L’xG scende, quello degli avversari cresce.

E poi ci sono i 18 metri. Non è una distanza percorsa: è la differenza nell’altezza media eventi delle squadre nelle due situazioni. In pratica, quando il Napoli è avanti, arretra mediamente di quasi 8 metri rispetto a quando il risultato è in equilibrio. Gli avversari salgono invece di 10 metri. Una fotografia impressionante.

Allegri vuole davvero un Napoli così basso quando è in vantaggio? Se sì, bisogna capire se questa strategia sta producendo il controllo e i risultati per cui viene scelta. Se no, il problema è ancora più profondo: il Napoli non riesce a fare quello che il suo allenatore gli chiede. E qui entra la rabbia di Allegri: conoscere i propri limiti, superare i propri difetti, non pensare di essere più bravi degli altri. Giusto. Ma conoscere i propri limiti non significa diventarne prigionieri. Una squadra può rispettare l’avversario senza consegnargli il campo. Può proteggere il vantaggio senza smettere di giocare. Può essere prudente senza diventare passiva.

Perché il vero paradosso è questo: il gol dovrebbe togliere paura al Napoli. Invece sembra mettergliene. E allora la domanda non è soltanto come difendere meglio. È molto più scomoda: quando il Napoli passa avanti, sta gestendo il vantaggio o sta semplicemente cercando di sopravvivere? La risposta certa è che non basta e non può più bastare”.