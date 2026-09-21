Flop Napoli? Alvino frena: "Bilancio positivo! Terremoto temuto e gufato non è avvenuto"

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Alvino traccia un bilancio del primo blocco della stagione del Napoli. Il giornalista difende il lavoro di Allegri e guarda con fiducia anche al mercato.

Carlo Alvino, attraverso i propri account social, ha pubblicato un lungo commento sul momento del Napoli al termine del primo blocco della stagione. Il giornalista difende il lavoro svolto finora da Massimiliano Allegri e invita a leggere diversamente l'avvio degli azzurri: "Si è chiuso il primo capitolo di questa stagione e ora spazio - e per noi va più che bene - alle nazionali. Per molti questo avvio è stato amaro; per altri, me compreso, decisamente agrodolce. In fondo, non scopriamo nulla oggi. Conoscevamo già i pregi e i difetti di questa rosa, le difficoltà del mercato e sapevamo che la concorrenza si sarebbe allargata a piazze come Roma e Como. Cosa puntualmente avvenuta. Proprio per questo la società ha scelto Massimiliano Allegri: l’obiettivo era mantenere il Napoli nel lotto delle grandi, e mai scelta fu più azzeccata.

Alvino: "Il bilancio è positivo, chiudiamo bene questo primo blocco"

"Purtroppo, il racconto di queste prime settimane è stato inquinato dal malumore per le scelte estive, facendo perdere di vista l’obiettività: tutti sapevamo che sarebbe stata una stagione difficile. La verità, però, è che nonostante un calendario iniziale in salita, il bilancio è positivo. Sì, chiudiamo bene questo primo blocco! Abbiamo contenuto il distacco in classifica, non ci siamo fatti travolgere dall’Arsenal e abbiamo giocato alla pari - se non meglio - contro l’Inter. Solo un rigore solare negato e i miracoli di De Gea ci hanno impedito di uscire vincitori da Firenze. Tutto il resto è solo frutto di pregiudizi e frustrazione. La realtà dice che il Napoli c’è. Il terremoto, temuto da alcuni e gufato da altri, non è avvenuto. Il merito è di Allegri e dei suoi ragazzi. E chissà che a gennaio, con l’aiuto della proprietà, non si possa fare un ulteriore salto in avanti".