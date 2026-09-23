Juan Jesus si sposa: nozze in Puglia per l'ex azzurro. E non manca un richiamo a Napoli
Giornata indimenticabile per Juan Jesus. L'ex difensore del Napoli, oggi al Venezia, è pronto a pronunciare il fatidico sì con Fabiana Cervelli. Il matrimonio è in programma oggi nella splendida cornice di Borgo Egnazia, in Puglia, dopo la proposta arrivata quando il brasiliano vestiva ancora la maglia azzurra. I festeggiamenti, però, sono cominciati già nella serata di ieri insieme agli amici e ai familiari più stretti della coppia.
Juan Jesus canta "O' sarracino", alla festa c'è anche Neres
Non è mancato neppure un richiamo a Napoli durante la festa pre-matrimonio. Juan Jesus si è infatti cimentato in napoletano sulle note di "O' sarracino", aspettando insieme a Fabiana il giorno delle nozze. Tra gli invitati presenti anche due suoi ex compagni di squadra: David Neres e Radja Nainggolan, arrivati in Puglia per condividere con il brasiliano uno dei momenti più importanti della sua vita.
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