Mai così pochi gol da 21 anni, Auriemma: "Gioco di Allegri difensivo e superato"

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Auriemma evidenzia le difficoltà offensive del Napoli di Massimiliano Allegri e critica duramente il 4-4-1-1: "Un'idea di gioco vecchia e superatissima".

Numeri alla mano, Raffaele Auriemma punta il dito contro la produzione offensiva del Napoli di Massimiliano Allegri. Il giornalista evidenzia un dato particolarmente negativo: "Parliamone. Era dal campionato di serie C - vinto - che il Napoli non segnava così poco. Inquietante. In questa squadra ci sono Hojlund (50 milioni), Lang (30 milioni), De Bruyne (10 milioni), poi Neres (28 milioni) e Lucca (35 milioni), Politano (30 milioni) ed Alisson Santos (16.5 milioni). Quindi, con un parco attaccanti da 199,5 milioni di euro, questo Napoli non riesce a segnare più gol di quando in rosa c'erano i rispettabilissimi Pampa Sosa, Corneliusson, Capparelli, Pozzi, Pià, Berrettoni e Toledo?".

Auriemma: "Il 4-4-1-1 è un modulo speculativo, difensivo e conservativo"

Secondo Auriemma, le difficoltà degli attaccanti sarebbero legate soprattutto all'impostazione tattica: "Purtroppo si legge sulle facce degli attaccanti attuali quanto poi si vede in campo: sanno che la disposizione con la quale gioca oggi il Napoli, non permette loro di andare in gol come vorrebbero. Il 4-4-1-1 è un modulo speculativo, difensivo, conservativo. Un'idea di gioco vecchia. Superatissima". Infine la stoccata alla società: "Ma De Laurentiis così ha voluto, dopo aver contattato prima Sarri e poi Italiano. Non può essere soddisfatto del settimo posto attuale. Ma chi è causa del suo mal...".