Lucca bocciato, Giuliani: "35' di nulla, è lo specchio dei problemi strutturali"

Lucca bocciato, Giuliani: "35' di nulla, è lo specchio dei problemi strutturali"
Oggi alle 20:00Dai social
di Davide Baratto
Fulvio Giuliani analizza il pareggio del Napoli con la Fiorentina e sottolinea i problemi strutturali emersi nei minuti di Lucca

Il giornalista Fulvio Giuliani, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato il pareggio del Napoli contro la Fiorentina, sottolineando l’occasione mancata dagli azzurri e le difficoltà strutturali ancora presenti nella squadra. Di seguito le sue parole: “Il Napoli poteva più vincerla che perderla, questa partita, ma resta il fatto che il punto sa pesantemente di incompiuta. I 35 minuti di nulla di Lucca sono lo specchio di problemi strutturali. Un cantiere aperto, fra mille dubbi e una sosta troppo lunga per pensarci su”.

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