Lucca bocciato, Giuliani: "35' di nulla, è lo specchio dei problemi strutturali"
Il giornalista Fulvio Giuliani, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato il pareggio del Napoli contro la Fiorentina, sottolineando l’occasione mancata dagli azzurri e le difficoltà strutturali ancora presenti nella squadra. Di seguito le sue parole: “Il Napoli poteva più vincerla che perderla, questa partita, ma resta il fatto che il punto sa pesantemente di incompiuta. I 35 minuti di nulla di Lucca sono lo specchio di problemi strutturali. Un cantiere aperto, fra mille dubbi e una sosta troppo lunga per pensarci su”.
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