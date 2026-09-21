Gilmour, messaggio ai tifosi dopo il gol alla Fiorentina: "Continueremo a costruire"
Un gol importante a livello personale, anche se non è bastato al Napoli per tornare da Firenze con i tre punti. Billy Gilmour è stato protagonista dell'1-1 contro la Fiorentina, trovando allo stadio Artemio Franchi la rete che aveva portato momentaneamente in vantaggio la formazione di Massimiliano Allegri. Al termine della partita il centrocampista scozzese ha affidato ai social le sue sensazioni, pubblicando su Instagram una foto della propria esultanza.
Gilmour guarda già oltre la sosta
Nessun riferimento ai rimpianti per il pareggio, ma un messaggio rivolto soprattutto al futuro. Gilmour ha accompagnato lo scatto con poche parole: "Continueremo a costruire dopo la pausa, ci vediamo presto!". Il centrocampista saluta così i tifosi prima della lunga interruzione del campionato, con il Napoli che proverà a sfruttare la sosta per lavorare e ripartire dopo i sette punti raccolti nelle prime cinque giornate.
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