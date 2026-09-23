ADL insignito del "Premio alla Carriera dell'Anno 2025"
Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha scritto un post su X: "Sono davvero onorato di essere stato insignito del "Premio alla Carriera dell'Anno 2025", conferitomi dall'Associazione della Stampa Estera in Italia, in virtù dell'impegno costante nel dare opportunità ai giovani di Napoli, promuovendo lo sport come strumento di crescita, inclusione e valore sociale e valorizzando, innovando e portando avanti con professionalità e spirito imprenditoriale la SSC Napoli".
Sono davvero onorato di essere stato insignito del "Premio alla Carriera dell'Anno 2025", conferitomi dall'Associazione della Stampa Estera in Italia, in virtù dell'impegno costante nel dare opportunità ai giovani di Napoli, promuovendo lo sport come strumento di crescita,… pic.twitter.com/DWvGNQzEVz— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) September 23, 2026
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