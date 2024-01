Da Salerno contro Mazzocchi: "Hai spaccato spogliatoio, ti auguriamo il Bari l'anno prossimo"

Pasquale Mazzocchi da oggi è un nuovo calciatore del Napoli. E a Salerno, la sua vecchia città, c'è più di un tifoso che non l'ha presa bene.

Pasquale Mazzocchi da oggi è un nuovo calciatore del Napoli. E a Salerno, la sua vecchia città, c'è più di un tifoso che non l'ha presa bene. Su alcune pagine Facebook sulla Salernitana si leggono diversi commenti negativi sul classe '95: "Addio Pako speriamo di non rivederci mai più ti auguro un proseguimento di carriera pieno di infortuni e panchina"; "Non riesco a vederlo con questa maglia mamma mia"; "Scaldala per bene!".

In tanti se la prendono per l'apporto nell'ultimo periodo: "Uno di quelli che ha spaccato lo spogliatoio, ha fatto le bizze e creato problemi, ti auguro il Bari l'anno prossimo"; "Aveva il musone da un anno e mezzo a Salerno e faceva parte del gruppo che ha rotto lo spogliatoio...". E ancora: "A Salerno aveva sempre la faccia della tragedia peccato che abbia indossato la fascia di capitano".