Dalla Georgia, Dgebuadze: "Kvara, è inelegante andar via ora! A Napoli ti hanno sempre amato"

Kakha Dgebuadze, giornalista georgiano, sul suo profilo X ha commentato la situazione tra Kvaratskhelia ed il Napoli: "Conte si è espresso molto chiaramente. Conte considera ancora Kvara un elemento importante per il suo progetto ma non può fare nulla quando un giocatore è determinato ad andare via.

Posso capire la volontà di qualsiasi giocatore di lasciare questo o quel club ma il momento è sempre importante. È semplicemente la mia opinione: Kvara e il suo entourage hanno scelto un momento molto inappropriato per sollevare questa questione. D'altra parte, c'è anche la società, che, sapendo che un giocatore vuole andare via, non deve perdere un momento per venderlo a buon prezzo. Andare via ora dal club è una cosa molto difficile da giustificare. I napoletani non hanno dato altro che amore e supporto a Kvara fin dal primo giorno. Bisogna sapere come lasciare il tavolo in modo elegante. Andare via ora non è un modo elegante".