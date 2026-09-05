Dybala o Higuain? La risposta di Mastantuono spiazza tutti

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Le dichiarazioni rilasciate da Franco Mastantuono ai microfoni della Gazzetta dello Sport hanno subito scatenato un acceso dibattito tra gli appassionati di calcio, infiammando le discussioni sulle piattaforme social. Il giovane talento argentino è stato chiamato a rispondere a una serie di domande sui migliori connazionali che hanno segnato la storia della Serie A, trovandosi di fronte a scelte non semplici tra icone del nostro campionato. A catturare maggiormente l'attenzione del pubblico è stato un bivio in particolare, quello che vedeva contrapposti due attaccanti di primo piano del calcio internazionale: Paulo Dybala e Gonzalo Higuain.

Un verdetto a sorpresa che fa discutere gli appassionati

Messo davanti al confronto tra i due campioni, Mastantuono ha espresso senza esitazioni la propria preferenza a favore dell'attuale numero 21 della Roma. La decisione di indicare la Joya al posto dell'ex centravanti di Napoli e Juventus ha sorpreso molti tifosi, scatenando un'ondata di commenti e reazioni contrastanti sul web. Se da un lato numerosi utenti hanno condiviso e premiato la fantasia e la classe cristallina di Dybala, dall'altro in molti hanno difeso lo straordinario ruolino realizzativo e i record storici siglati da Higuain durante le sue stagioni nel massimo campionato italiano. Un semplice botta e risposta che ha comunque riacceso una rivalità sportiva sempre viva nel cuore dei tifosi.