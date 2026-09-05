Politano suona la carica: "Grande amarezza, ma avanti a testa alta tutti insieme!"
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Dopo la sconfitta per 3-2 contro l’Inter a San Siro, Matteo Politano scrive su Instagram un messaggio rivolto all’ambiente azzurro. L’esterno del Napoli, amareggiato per il ko incassato in rimonta al termine di una partita combattuta, ha invitato la squadra a reagire restando unita: "Rimane addosso una grandissima amarezza per una sconfitta del genere, adesso avanti a testa alta tutti insieme.
Forza Napoli". Di seguito il post.
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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