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De Bruyne guida il Corsiero del Sole al Duomo di Milano: la spettacolare clip del Napoli

De Bruyne guida il Corsiero del Sole al Duomo di Milano: la spettacolare clip del Napoli
Oggi alle 20:45Dai social
di Davide Baratto

Il Napoli presenta la trasferta contro l’Inter attraverso una spettacolare clip pubblicata sui propri canali social. Protagonista Kevin De Bruyne raffigurato mentre guida il Corsiero del Sole, simbolo della storia dei partenopei, davanti al Duomo di Milano.

Un richiamo simbolico al passato del Napoli per lanciare la delicata sfida di San Siro, affidando idealmente al fuoriclasse belga il compito di condurre la squadra di Massimiliano Allegri. Di seguito il video.