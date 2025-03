Disastro Juve, Varriale: "7 giorni fa si parlava di scudetto, ora Champions pare una chimera"

La Juventus crolla 3-0 al Franchi contro la Fiorentina. Ora per i bianconeri, quinti in classifica, la qualificazione in Champions League è a grande rischio.

Il giornalista Enrico Varriale commenta così su X: "Disastro Juventus, stracciata 3-0 dalla Fiorentina. Gli ex Juve in maglia viola, specie Fagioli, girano il coltello nella piaga con grandi prestazioni.7 giorni fa si parlava di scudetto ora dopo 7 gol in 2 gare la Champions per la Juve pare una chimera . Esonero per Thiago Motta?".