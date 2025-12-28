"Divertito col commento Sky", nessuna battuta: svelato cosa intendeva ADL

vedi letture

Al termine del match vinto 2-0 contro la Cremonese, sono arrivati su X i complimenti del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis al tecnico azzurro e alla squadra: “Continua la striscia positiva. Bravo Conte, bravi i ragazzi. Mi sono molto “divertito” con il commento di Sky… Forza Napoli Sempre!”. Messaggio che aveva lasciato un interrogativo aperto per il riferimento alla telecronaca di Sky, nonostante la partita fosse trasmessa su DAZN.

In molti hanno pensato a un errore o a una frecciata ironica verso DAZN, la cui cronaca non sarebbe stata particolarmente apprezzata dal patron azzurro. A chiarire la situazione è stata però la stessa SSC Napoli: ADL si riferiva alla telecronaca di Sky Sport trasmessa su Sky Business, che detiene i diritti del campionato per le attività commerciali. È attraverso quel canale che De Laurentiis ha seguito la gara, apprezzandone realmente il racconto.