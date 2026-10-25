Foto Lucca, Favasuli, Milinkovic-Savic a pranzo a Pozzuoli: ecco dove hanno trascorso la domenica

Napoli, giornata di riposo dopo il 3-3 con la Roma: Favasuli, Milinkovic-Savic e Lucca scelgono Pozzuoli per il pranzo.

Dopo lo spettacolare e rocambolesco 3-3 contro la Roma allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli si è concesso una domenica di riposo. Lo staff tecnico di Massimiliano Allegri ha accordato alla squadra una giornata di totale stacco dagli allenamenti, permettendo ai calciatori di recuperare energie dopo le fatiche della sfida di campionato. Diversi azzurri hanno approfittato della pausa per trascorrere qualche ora di relax tra Napoli e la zona flegrea, scegliendo alcuni dei locali più conosciuti del territorio. Un'occasione per allontanarsi momentaneamente dagli impegni calcistici e godersi una giornata di tranquillità, senza rinunciare a foto e sorrisi con i tifosi incontrati durante le rispettive uscite.

Napoli, Favasuli e Milinkovic-Savic al White Chill Out di Pozzuoli: anche Lucca sceglie i Campi Flegrei

Tra i calciatori azzurri che hanno scelto Pozzuoli per trascorrere la giornata libera figurano Costantino Favasuli, Vanja Milinkovic-Savic e Lorenzo Lucca. Favasuli e il portiere serbo hanno pranzato al White Chill Out, nella sede sul lungomare puteolano di via Giacomo Matteotti 48. Una scelta condivisa anche da Lucca, che si è recato nello stesso ristorante, ma nella sede di via Miliscola 454, sempre a Pozzuoli. Per i tre tesserati del Napoli, dunque, una domenica all'insegna del buon cibo e del relax, prima di tornare a concentrarsi sui prossimi appuntamenti stagionali. Una pausa utile per ricaricare le batterie dopo l'intensa partita contro la Roma e prepararsi ai nuovi impegni che attendono la formazione di Allegri.