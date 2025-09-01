Foto

"Enjoy it fratm", spunta il simpatico commento di un ex Napoli all'annuncio di Hojlund

Oggi alle 20:15Dai social
di Davide Baratto

"Enjoy it fratm", è questo il simpatico messaggio che Philip Billing, ex calciatore azzurro e nazionale danese, ha scritto nella sua story Instagram commentando il post che ha annunciato il trasferimento di Rasmus Hojlund al Napoli. I due sono compagni di nazionale in Danimarca. Di seguito la foto.