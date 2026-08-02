Centenario, Mazzocchi da brividi: "Orgoglio indescrivibile! Premio per Pasquale bambino che non ha mollato"

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Mazzocchi emoziona i tifosi con una dedica social dopo la festa del Centenario del Napoli.

All'indomani della grande festa per i 100 anni della SSC Napoli, arriva il toccante messaggio di Pasquale Mazzocchi. Il terzino azzurro, tra i protagonisti della serata sul palco di Piazza del Plebiscito, ha affidato ai social tutta la propria emozione per aver vissuto un momento storico con la maglia della squadra della sua città.

Il messaggio di Mazzocchi: "Il sogno di quel bambino non si è mai spento"

"Essere presente al centenario del Napoli, da napoletano, è qualcosa che mi riempie d’orgoglio. È un’emozione difficile da spiegare e rappresenta un ulteriore premio per quel Pasquale bambino che non ha mai smesso di credere nei propri sogni, anche quando sarebbe stato molto più facile mollare. Voglio ringraziare tutte le leggende presenti ieri sera. Siete la generazione che ci ha insegnato cosa significhi indossare questa maglia: l’attaccamento ai suoi colori, il senso di appartenenza e la forza di restare uniti nei momenti più difficili.

Grazie perché siete stati i primi a riportare il Napoli ai vertici, in un’epoca in cui riuscirci era tutt’altro che semplice. Il vostro esempio ci ricorda che, nel calcio come nella vita, tante volte conta più resistere che vincere. Perché le vittorie passano, ma chi insegna a non mollare lascia un’eredità che dura per sempre".