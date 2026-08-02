Foto Lukaku si prepara al rientro: allenamenti in vacanza, l'agente lo carica sui social

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Lukaku si allena durante le vacanze in vista del rientro a Castel di Sangro con il Napoli.

Romelu Lukaku è atteso mercoledì a Castel di Sangro, dove sosterrà il primo allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri. Il futuro dell'attaccante belga resta però al centro delle indiscrezioni di mercato. Sul tavolo c'è ancora un altro anno di contratto con il Napoli e la volontà del giocatore di non ricoprire il ruolo di vice Hojlund. In attesa di sviluppi, Big Rom ha pubblicato sui propri social degli scatti che documentano il lavoro svolto durante le vacanze per mantenere un'elevata condizione fisica. L'obiettivo è farsi trovare pronto al rientro, proprio a Castel di Sangro, dove la scorsa estate aveva riportato il grave infortunio che lo costrinse a uno stop di diversi mesi.

Il messaggio di Pastorello: "Farai fuori chiunque"

Sotto le immagini condivise da Lukaku è arrivato anche il commento del suo agente, Federico Pastorello, che ha voluto caricare il proprio assistito in vista della nuova stagione: "La prossima stagione farai fuori chiunque ti troverai davanti la tua strada". Un messaggio che testimonia la fiducia dell'entourage del centravanti belga, mentre il suo futuro continua a essere oggetto di valutazioni tra permanenza e possibili offerte di mercato.