Felicità Elmas! È arrivato a Napoli: sorrisi e abbracci col dr. Canonico

Ieri alle 23:50Dai social
di Davide Baratto

Eljif Elmas è arrivato a Napoli! Il macedone è giunto da pochi minuti in città, dove domani svolgerà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto che lo legherà nuovamente agli azzurri: dalle prime immagini che circolano si nota un Elmas molto felice in volto, al suo arrivo ha subito abbracciato il dottor Raffaele Canonico, responsabile dello staff sanitario, il quale gli ha dato il bentornato.