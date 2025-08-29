Felicità Elmas! È arrivato a Napoli: sorrisi e abbracci col dr. Canonico
Eljif Elmas è arrivato a Napoli! Il macedone è giunto da pochi minuti in città, dove domani svolgerà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto che lo legherà nuovamente agli azzurri: dalle prime immagini che circolano si nota un Elmas molto felice in volto, al suo arrivo ha subito abbracciato il dottor Raffaele Canonico, responsabile dello staff sanitario, il quale gli ha dato il bentornato.
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
