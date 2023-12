FOTO - Natale da infortunato per Natan: in famiglia con vistosa fasciatura alla spalla

Natan si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lussazione acromion-claveare alla spalla destra.

Un Natale da infortunato per Natan, che ha rimediato una lussazione alla spalla dopo la spinta di Lukaku durante Roma-Napoli. Questo il report del Napoli: "Natan si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lussazione acromion-claveare alla spalla destra. Un ulteriore consulto specialistico verrà effettuato nei prossimi giorni".

Il difensore brasiliano nella mattina di Natale ha postato una storia, in compagnia della sua famiglia, in cui si vede una vistosa fasciatura alla spalla. Secondo le prime stime Natan potrebbe star fuori dal terreno di gioco per due mesi.