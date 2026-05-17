Conte resta o va via? De Luca: "Sarà scelta ponderata nel solo interesse del Napoli"

vedi letture

"Un solo anno sbagliato (Garcia) dopo una crescita costante ha impartito una lezione durissima".

Resta aperto ad ogni scenario il futuro di Antonio Conte, dalle parole del tecnico azzurro dopo la vittoria contro il Pisa resta da sciogliere il rebus su chi sarà l'allenatore del Napoli nella prossima stagione. Il giornalista Diego De Luca scrive sul proprio account X: "Il dilemma 'resta o va via' non mi preoccupa più di tanto.

Il vero filo conduttore della crescita è il club che, nel tempo, ha scelto allenatori e giocatori. Un solo anno sbagliato (Garcia) dopo una crescita costante ha impartito una lezione durissima. Resta o va via, sarà una scelta ponderata e nel solo interesse del Napoli".