Giuliani: “Partita buttata, Napoli presuntuoso e distratto! E Lucca oggi non è da Napoli”
di Francesco Carbone

Il Napoli crolla a Torino. La squadra di Antonio Conte incassa la seconda sconfitta in sette giornate (la terza stagionale includendo quella col City in Champions) ed inizia nel peggiore dei modi il ciclo di sette gare in 22 giorni.

Il giornalista Fulvio Giuliani commenta così il ko degli azzurri: "Partita buttata da un Napoli presuntuoso e distratto. Tirare in mezzo gli infortuni e le assenze sarebbe da piccola squadra e gente che cerca solo scuse. 1’ tempo pessimo, secondo solo di volontà, senza ordine e idee. Lucca oggi non da Napoli e non si vince per contratto”.